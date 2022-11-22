Драма в первом «сухом» матче на ЧМ-2022: обзор поединка Дания – Тунис

В рамках первого матча в группе D на Чемпионате Мира-2022 состоялся поединок Дания – Тунис, завершившийся ничьей 0:0. Он состоялся 22 ноября, во вторник, в 15:00, в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

Составы команд:

Дания: К. Шмейхель, Андерсен, Кьер, А. Кристенсен, Мехле, Дилейни, Эриксен, Р. Кристенсен, Хёйбьерг, Сков Ольсен, Дольберг.

Тунис: Дамен, Тальби, Мерия, Бронн, Лайдуни, Скири, Дрегер, Абди, Мсакни, Жебали, Бен Слимане.

Несмотря на значительную разницу в классе, датчанам не удалось одержать победу над соперником. Сборная Дании владела инициативой на протяжении всего матча, владела мясом 61% времени и нанесла 4 удара в створ, когда Тунису удалось это сделать всего один раз.

В начале матча Дания уверенно контролировала мяч и первый опасный момент у нее появился уже на 16-й минуте – Расмус Кристенсен делал передачу в штрафную площадь, но защита перехватила мяч. На 24-й минуте поединке Жебали (Тунис) забил гол, но его отменили из-за офсайда.

После этого в первом тайме у датчан было несколько опасных моментов, так и не приведших ко взятию ворот. Например, на 42-й минуте Пьер Хейбьерг (Дания) упал в штрафной площади в результате борьбы с оппонентом, что вызвало споры по поводу пенальти, но арбитр проигнорировал этот игровой момент. Спустя минуту у Жебали вновь был опасный момент, но его удар по центру ворот отбил Каспер Шмейхель.

Второй тайм прошел в похожем темпе, с рядом опасных моментов у ворот Туниса. Настоящая драма развернулась под конец матча, когда Дания могла получить шанс пробить пенальти, но судья просмотрел видеоповтор и принял решение, что нет причин указывать на 11-метровый удар. К разочарованию болельщиков, в этом матче так и не было забито голов, что делает его первым «сухим» поединком на Чемпионате мира-2022.

Помимо Дании и Туниса, в группе D также выступают сборные Франции и Австралии. Их матч состоится сегодня в 21:00.

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