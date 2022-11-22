Аргентина с Месси сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Аргентина Лионеля Месси потерпела поражение от Саудовской Аравии со счетом 1:2, и, следовательно, турнир для аргентинцев начался на худшей из возможных нот.

Всего через несколько минут после начала второго тайма Саудовская Аравия сравняла счет благодаря Салеху Аль-Шехри (1:1), а затем Салем Аль-Даусари удвоил преимущество своей команды благодаря блестящему сольному голу (1:2).

Ранее в первом тайме Лионель Месси открыл счет, когда Аргентина заработала пенальти против Саудовской Аравии.

Следует отдать должное Саудовской Аравии за то, что она не позволила игре выйти из-под контроля после гола Месси, и Аргентина закончила первый тайм лишь с одним забитым мячом, который впоследствии стал ее единственным за матч.

Ранее Курсор писал, что Иран был разгромлен Англией на старте футбольного ЧМ-2022.

Кроме того, никто из игроков сборной Ирана по футболу не исполнял национальный гимн перед началом стартового для команды матча против Великобритании на Чемпионате мира в Катаре.

До этого мы писали о том, что Катар запретил продавать или предлагать приготовленную кошерную еду посетителям чемпионата мира по футболу.