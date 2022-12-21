Еврейский миллиардер покупает две баскетбольные команды из NBA и WNBA

Еврейский миллиардер Мэт Ишбиа, предоставляющий ипотечные кредиты, достиг соглашения на 4 миллиарда долларов о покупке Phoenix Suns из NBA и Phoenix Mercury из WNBA.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Ишбиа покупает команды у Роберта Сарвера, который сослался на свое еврейское происхождение, когда объявил в сентябре, что продаст баскетбольные команды, которыми он владел с 2004 года. Сарвер, бизнесмен в сфере недвижимости с состоянием почти в 1 миллиард долларов, объявил о продаже после того, как столкнулся с отстранением от работы и штрафом в 10 миллионов долларов в результате расследования, которое выявило ненадлежащее и оскорбительное поведение, включая расистские замечания и сексуальные домогательства по отношению к сотрудникам.

«Как человек веры, я верю в искупление и путь к прощению», — сказал Сарвер в своем заявлении в то время, как раз перед Высокими праздниками.

Уроженец Тусона является членом реформистской синагоги Temple Chai в Фениксе. По информации журналистов, состояние Ишбиа, президента и главного исполнительного директора компании United Wholesale Mortgage из Мичигана, составляет 5,6 млрд долларов. Его фирма является крупнейшим оптовым ипотечным кредитором в Соединенных Штатах.

Ишбиа в последние годы следит за командами НБА и НФЛ и поддерживает отношения с комиссаром НБА Адамом Сильвером, который также является евреем. Продажа станет окончательной в ожидании одобрения совета управляющих НБА.

Цена в 4 миллиарда долларов является самой дорогой в истории баскетбола и второй по величине для североамериканской спортивной франшизы после продажи Денвер Бронкос из НФЛ за 4,65 миллиарда долларов в июне. В свои 42 года Ишбиа станет самым молодым владельцем команды НБА.

Ишбиа был обычным баскетболистом в Университете штата Мичиган, где он сыграл в трех «Финалах четырех» и выиграл национальный чемпионат в 2000 году. Его подарок в размере 32 миллионов долларов своей альма-матер в 2021 году стал крупнейшим личным пожертвованием в истории школы.

Ишбиа также играл за молодежную команду Детройта «Маккаби» в 13 лет, а в старшей школе был назван Detroit Jewish News лучшим еврейским спортсменом года. Он является членом совета управляющих Мичиганского еврейского спортивного фонда.

«Курсор» сообщал, что израильский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире Masters в Иерусалиме.