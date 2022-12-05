Феминистки предложили переименовать футбольный клуб Манчестер Юнайтед

Соответствующая петиция появилась в связи с тем, что у английского клуба якобы сексистское название.

В Англии феминистки требуют переименовать футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» из-за якобы его сексистского названия.

Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org.

Фем-сообщество требует, чтобы «Манчестер Юнайтед» был переименован в «Персончестер Юнайтед» из-за приставки «ман» в самом начале слова. «Ман», в оригинале на английском языке «man», переводится как «мужчина», отчего феминистки углядели в этом сексизм.

Новое название клуба, которое предлагают феминистки, будет исходить из слова «персона», которое гендерно нейтральное.

«Манчестер Юнайтед» (MAN U) в 21 веке звучит очень по-сексистски. У них много поклонниц, я хочу, чтобы в Man U отреагировали на это и изменили свое название», — говорится в тексте петиции.

Как сообщал Курсор, португальский футболист Криштиану Роналду уходит из английского клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили в пресс-службе «манкунианцев».

«Криштиану Роналду должен немедленно покинуть «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию. Клуб благодарит его за огромный вклад в два периода на «Олд Траффорд», – сказано в заявлении.

Также Курсор писал о том, что Эрлинг Холанд повеселил сеть реакцией на крики болельщика Манчестер Юнайтед на улице. Летом 22 -летний футболист перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 51,2 миллиона фунтов стерлингов. Некоторые болельщики все еще не оправились от этого, и один из них решил поболтать с Холандом, пока он прогуливался по улице.