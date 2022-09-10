Эрлинг Холанд повеселил сеть реакцией на крики болельщика Манчестер Юнайтед на улице

Летом 22 -летний футболист перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 51,2 миллиона фунтов стерлингов и уже забил 10 голов в шести матчах Премьер-лиги.

В предыдущие годы «Юнайтед» боролся за подписание Холанда и был близок к тому, чтобы заключить сделку в 2020 году. Однако он решил присоединиться к «Боруссии», а остальное уже история.

Некоторые болельщики все еще не оправились от этого, и один из них решил поболтать с Холандом, пока он прогуливался по улице.

На что Холанд ответил: «Меня здесь любят! Да, здесь меня любят!»