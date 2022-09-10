Эрлинг Холанд повеселил сеть реакцией на крики болельщика Манчестер Юнайтед на улице

Летом 22 -летний футболист перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 51,2 миллиона фунтов стерлингов и уже забил 10 голов в шести матчах Премьер-лиги.
В предыдущие годы «Юнайтед» боролся за подписание Холанда и был близок к тому, чтобы заключить сделку в 2020 году. Однако он решил присоединиться к «Боруссии», а остальное уже история.
Некоторые болельщики все еще не оправились от этого, и один из них решил поболтать с Холандом, пока он прогуливался по улице.
«Эрлинг, ты переехал не на ту сторону Манчестера», — кричал болельщик.
На что Холанд ответил: «Меня здесь любят! Да, здесь меня любят!»
Затем Холанда попросили присоединиться к «Юнайтед» в следующем сезоне, и он продолжил идти, не принимая во внимание просьбу.
Норвежец дважды забил гол в матче против «Севильи » со счетом 4:0 в Лиге чемпионов во вторник вечером,ю.
Холанд забил 25 голов в 20 матчах Лиги чемпионов, и только 31 человек забил больше.
Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола похвалил его мастерство перед воротами и назвал Холанда одним из лучших нападающих в мире.
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