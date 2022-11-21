Глава разведки: Иран может атаковать Чемпионат мира в Катаре

Глава военной разведки и генерал-майор Аарон Халива утверждает, что в Иране обдумывают нападение на чемпионат мира в Катаре на фоне общенациональных протестов против режима.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Халива выступил на конференции Института исследований национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве. Он сказал, что протесты в Иране «чрезвычайно исключительные» и стали «гражданским восстанием».

«Число погибших, нападки на национальные символы – это очень беспокоит режим, особенно в сочетании с санкциями, существующим международным давлением и сложной экономической ситуацией», – рассказал он.

По словам генерал-майора, в Тегеране обеспокоены этой ситуацией, потому что она угрожает режиму. На данный момент он не видит рисков для иранского правительства, но по мере усиления давления, в том числе внутреннего, Иран может ответить очень жестко, а потому глава военной разведки акцентирует внимание на возможных в будущем агрессивных ответах в регионе и в мире.

«Говорю вам, что иранцы сейчас также рассматривают возможность нападения на Чемпионат мира в Катаре. Единственное, что их сдерживает, – это то, как отреагируют катарцы», – добавил он.

Халива утверждает, с помощью футбольных терминов, что Тегеран находится на всем поле, от ядерного оружия до беспорядков. По его словам, в 2021 году иранский режим решил активизировать наступательные действия, а уже с начала этого года военнослужащие насчитали около 100 операций, которые провел Иран.

Похожей точкой зрения поделился уходящий министр обороны Бени Ганц. По его словам, Иран может атаковать Чемпионат мира ради провоцирования нестабильности в регионе, которую он хочет сохранить «как постоянную вещь».

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