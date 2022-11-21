Футболисты сборной Ирана отказались исполнять национальный гимн перед матчем ЧМ-2022

Иранские футболисты красноречиво промолчали, чтобы выразить свою солидарность и поддержку народного протеста против правительства страны.

В понедельник, 21 ноября, никто из игроков сборной Ирана по футболу не исполнял национальный гимн перед началом стартового для команды матча против Великобритании на Чемпионате мира в Катаре.

Иранские футболисты красноречиво промолчали, чтобы выразить свою солидарность и поддержку народного протеста против правительства страны, пишет портал Детали.

«Массовые протесты в Иране начались в середине сентября после того, как стражи иранской «полиции нравов» предположительно забили до смерти молодую курдскую женщину Махсу Амини за нарушения правил ношения хиджаба. Речь идет о самых масштабных протестах за много лет», — напоминает издание.

Как сообщал Курсор, Катар запретил продавать или предлагать приготовленную кошерную еду посетителям чемпионата мира по футболу. Источники в еврейских организациях сообщили, что Катар нарушил еще одно обещание разрешить еврейские молебны в Дохе во время игр, заявив, что не может обеспечить этот вид деятельности, а затем полностью запретил его.

«Нам пообещали разрешить создать места для молитв, чтобы религиозные евреи, пришедшие посмотреть игры, имели место для отправления культа. Недавно нам сказали, что они запретили места отправления культа для евреев, потому что они не могут обеспечить их безопасность», — сказал представитель еврейской организации.

Также Курсор информировал о том, что сборная Катара уступила команде Эквадора в матче-открытии домашнего футбольного Чемпионата по футболу. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Южной Америки.

Ранее Курсор информировал о том, что во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена продажа алкоголя на стадионах.