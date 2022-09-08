Хапоэль Беэр-Шева сыграл в ничью с Аустрией, а Динамо Киев проиграло Фенербахче

В первом туре Лиги Конференций УЕФА Хапоэль Беэр-Шева потерял очки в матче против Аустрии. Матч провели на стадионе Дженерали Арена (Вена, Австрия) и он завершился со счетом 0:0.
По ходу матча хозяева поля, Аустрия, владели инициативой и нанесли 17 ударов (6 в створ ворот) против 9 ударов (0 в створ), которыми отметился израильский клуб. Далее Хапоэль Беэр-Шева в рамках Лиги Конференция предстоит сыграть в Испании против Вильярреала, что запланировано уже на 15 сентября, четверг.
Помимо этого, в первом туре Лиги Европы киевское Динамо проиграло турецкому Фенербахче, играя в Стамбуле. Счет на 35-й минуте открыли хозяева поля благодаря голу Густаво Энрике. Уже во второй тайме, на 63-й минуте, гостям удалось сравнять счет – гол забил Виктор Цыганков. Однако, под конец поединка, на 92-й минуте, киевляне упустили очки из-за гола Батшуаи.
По итогу поединок закончился со счетом 2:1. Следующим матчем для Динамо в Лиге Европы станет встреча с АЕК Ларнака. Он тоже состоится 15 сентября, четверг.
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