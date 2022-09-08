Израиль проиграл Чехии на Чемпионате Европы по баскетболу

Баскетбольный поединок пятого раунда Чемпионата европы-2022 по баскетболу среди мужчин между Чехией и Израилем завершился со счетом 88:77.

Матч прошел 8 сентября, в четверг, в 18:30, в рамках регулярного баскетбольного чемпионата: Евробаскет (М). После предыдущего матча тренеры обеих сборных изменили составы команд и тактику игры.

Поединок завершился со счетом 88:77 в пользу сборной Чехии, которая добыла свою первую победу на турнире. В данный момент таблица группы D выглядит следующим образом:

Сербия (8 очков) Финляндия (8 очков) Польша (7 очков) Израиль (6 очков) Чехия (5 очков) Нидерланды (5 очков)

В дальнейшем сборную Израиля ждут следующим матчи:

Израиль – Словения (10 ноября)

Швеция – Израиль (13 ноября)

Израиль – Шотландия (24 февраля)

Словения – Израиль (27 февраля)

Ранее мы рассказывали о результатах матчей Евробаскета, которые провели 6 сентября, во вторник.

Также «Курсор» сообщал о матчах Лиги Чемпионов, где Шахтер сенсационно обыграл Лейпциг, Маккаби Хайфа уступил Бенфике.

Помимо этого, недавно Надаль сделал эмоциональное признание во время Открытого чемпионата США по теннису.