Израиль проиграл Чехии на Чемпионате Европы по баскетболу

Матч прошел 8 сентября, в четверг, в 18:30, в рамках регулярного баскетбольного чемпионата: Евробаскет (М). После предыдущего матча тренеры обеих сборных изменили составы команд и тактику игры.
Поединок завершился со счетом 88:77 в пользу сборной Чехии, которая добыла свою первую победу на турнире. В данный момент таблица группы D выглядит следующим образом:
- Сербия (8 очков)
- Финляндия (8 очков)
- Польша (7 очков)
- Израиль (6 очков)
- Чехия (5 очков)
- Нидерланды (5 очков)
В дальнейшем сборную Израиля ждут следующим матчи:
- Израиль – Словения (10 ноября)
- Швеция – Израиль (13 ноября)
- Израиль – Шотландия (24 февраля)
- Словения – Израиль (27 февраля)
Ранее мы рассказывали о результатах матчей Евробаскета, которые провели 6 сентября, во вторник.
Также «Курсор» сообщал о матчах Лиги Чемпионов, где Шахтер сенсационно обыграл Лейпциг, Маккаби Хайфа уступил Бенфике.
Помимо этого, недавно Надаль сделал эмоциональное признание во время Открытого чемпионата США по теннису.