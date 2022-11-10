Из Израиля в Катар полетят чартеры к Чемпионату мира по футболу-2022

ФИФА, Израиль и Катар достигли договоренностей, в соответствии с которыми чартерные рейсы начнут доставлять израильских и палестинских футбольных болельщиков из Тель-Авива в Доху.

Об этом сообщает издание «Детали».

МИД Израиля и министерством культуры и спорта в четверг, 10 ноября, договорилось с представителями ФИФА и организаторами чемпионата мира по футболу в Катаре о прямых чартерных рейсах между Израилем и Катаром во время чемпионата мира по футболу. Начало турнира запланировано уже на 20 ноября.

Прямые рейсы будут выполнять из аэропорта «Бен-Гурион» в аэропорт «Хамад» (Доха). Рейсы в Катар будут осуществлять в соответствии с израильскими требованиями по безопасности.

«Хорошие новости для любителей футбола и всех граждан Израиля. После напряженной работы, которая длилась много месяцев, мы организовали для граждан Израиля возможность летать на чемпионат мира в Катар прямыми рейсами. В Катаре будет открыто израильское представительство для обслуживания болельщиков», – прокомментировал это Яир Лапид.

Также «Курсор» сообщал, что экс-глава ФИФА признал, что Чемпионат мира по футболу в Катаре был ошибкой.