Экс-глава ФИФА признал, что Чемпионат мира по футболу в Катаре был ошибкой

Зепп Блаттер, был президентом ФИФА, когда организация выбрала Катар в 2010 году для проведения предстоящего чемпионата мира, теперь говорит, что этот выбор был «ошибкой».

Об этом Блаттер заявил в интервью швейцарской газете Tages Anzeiger.

12 лет назад исполнительный комитет ФИФА большинством в 14 голосов против 8 проголосовал за проведение ЧМ-2022 в Катаре, когда Блаттер занимал пост главы этой организации. По словам Блаттера, он отдал свой голос за кандидатуру США. Блаттер винит во всем президента УЕФА Мишеля Платини, который якобы склонил чашу весов в пользу кандидатуры Катара.

«Катар — это ошибка. Выбор был неудачным. Это слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком велики для него», — сказал Блаттер газете.

Катар подвергается резкой критике за отсутствие достаточной инфраструктуры в дополнение к обвинениям в коррупции, нарушениях прав человека и плохих условиях труда.

17-летнее правление Блаттера на посту главы ФИФА закончилось в 2015 году, когда он внезапно ушел в отставку на фоне множества коррупционных скандалов. Ему запрещено участвовать в деятельности ФИФА до 2027 года. В июне швейцарский суд снял с него обвинения в мошенничестве, хотя прокуратура обжалует это решение.

Ранее Курсор писал, что посол чемпионата мира по футболу в Катаре попал в скандал, связанный с ЛГБТ. Заявление бывшего спортсмена назвали «вредным и неприемлемым».

Курсор сообщал, что иранские футболисты предлагают отстранить свою сборную от участия в ЧМ-2022. В ФИФА была отправлена петиция от имени многих иранских футболистов и представителей других видов спорта, которые требуют исключить Иран из организации за политику страны в отношении женщин.