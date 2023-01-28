Израиль выбран местом проведения чемпионата Европы по гимнастике

Израильская ассоциация гимнастики была выбрана местом проведения чемпионата Европы по гимнастике, который состоится в мае/июне 2025 года.

Об этом сообщает Israel Hayom.

В минувшие выходные делегация Израильской ассоциации гимнастики посетила конференцию в Лозанне (Швейцария), в ходе которой профсоюз предложил кандидатуру на проведение чемпионата Европы по гимнастике в 2025 году.

После впечатляющей презентации и в свете хорошей репутации Ассоциации гимнастики в качестве организатора крупных международных соревнований и мероприятий, сегодня Европейская ассоциация гимнастики выбрала Израиль в качестве страны-организатора этого престижного соревнования.

В последние годы Ассоциация гимнастики Израиля была удостоена чести провести ряд престижных и центральных соревнований в отрасли: чемпионат Европы по спортивной гимнастике в июне 2022 года, в ходе которого сборная Израиля под руководством тренера Айелет Зуссман добилась впечатляющих результатов; Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Холоне 2016, Гран-при по спортивной гимнастике 2021, Чемпионат Европы по акробатике.

По словам председателя Гимнастической ассоциации Ави Саги, за последние несколько лет во время проведения крупных соревнований Израиль «снова и снова демонстрировали феноменальные организационные способности», которые хвалила Международная ассоциация и различные страны.

«Мы гордимся и счастливы, что нас снова выбрали для этого, и мы полны надежд возможностью для израильской публики приехать и насладиться этим прекрасным видом спорта и поддержать израильских спортсменов. Мы уверены, что получим поддержку Администрации спорта для этого мероприятия, аналогичную поддержке, которую мы получали в прошлом, когда мы принимали соревнования в Израиле во благо превращения Израиля в спортивную державу», ‒ сказал он.

«Курсор» сообщал, что министр культуры и спорта назвал одну из своих главных целей.