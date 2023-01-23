Министр культуры и спорта назвал одну из своих главных целей

По словам чиновника, эта тема среди тех, что «близки моему сердцу».

Сегодня состоялась встреча министра культуры и спорта Мики Зоар и председателя Общественного комитета по развитию женского спорта в Израиле Полли Бронштейн.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В рамках встречи решили, что комитет представит свои выводы и рекомендации министру в ближайшие месяцы, когда он пообещал изучить рекомендации и изучить их реализацию для развития женского спорта в Израиле.

«Продвижение женского спорта в Израиле — один из вопросов, близких моему сердцу. Я благодарю Полли Бронштейн за ее самоотверженную работу и с нетерпением жду ее рекомендаций по развитию этой области», ‒ сказал министр культуры и спорта Мики Зоар.

Председатель Общественного комитета по развитию женского спорта в Израиле Полли Бронштейн поблагодарила министра Зохара и сказала, что была рада с ним встретиться и узнать о том, что чиновник привержен продвижению женщин в израильском спорте.

«Мики — настоящий партнер в этой задаче, и я верю, что он серьезно и профессионально рассмотрит наши рекомендации с намерением помочь нам», ‒ добавила она.

К слову, недавно журналисты сообщили, что Катар препятствует въезду игроков израильской женской сборной по пляжному волейболу на турнир, который пройдет в Дохе (Катар). Об этом узнал гендиректор организации «Безельмо» Шай Глик, который решил бороться с дискриминацией.

Он обратился к председателю Всемирной волейбольной ассоциации с требованием, чтобы тот повлиял на действия властей арабской страны. По его словам, дискриминация израильских спортсменок вступает в противоречие с этическим кодексом международной ассоциации, запрещающим дискриминировать спортсменов по признаку их гражданства или по политическим мотивам.

По итогу Всемирная ассоциация пляжного волейбола приказала Катару разрешить въезд всем спортсменкам, после чего его власть взяла на себя обязательство по выдачам виз и предоставлению разрешения на участия в турнире игрокам израильской сборной по пляжному волейболу.