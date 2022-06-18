Израильская гимнастка Дарья Атаманова выиграла золото на чемпионате Европы

16-летняя спортсменка победила свою соперницу из Болгарии Боряну Калейн и завоевала титул чемпионки в многоборье, набрав 136,900 балла.

Израильская художественная гимнастка Дарья Атаманова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы 2022 года, который прошел в Тель-Авиве в субботу.

Категория включала выступления с использованием обручей, булав, лент и мячей.

Художественная гимнастика — один из самых сильных видов спорта в Израиле. Атаманова завоевала несколько медалей в последние годы и рассматривается как потенциальный преемник Линой Ашрам, которая недавно ушла из спорта после того, как в прошлом году привезла домой золотую медаль с Олимпийских игр в Токио.

«Я нахожусь в небольшом шоке», — сказал Атаманов журналистам после победы.