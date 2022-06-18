Израильская спортсменка открыла чемпионат мира по плаванию в Будапеште

Анастасия Гурбанко открыла чемпионат мира по плаванию в Будапеште, когда вышла в полуфинал в своем мощном заплыве на 200 метров комплексным плаванием.

Чемпионка Европы Анастасия Горбенко лидировала почти всю квалификацию и коснулся стены третьей после 2:10,23 минуты.

Горбенко, которая попытается войти в историю и завоевать первую в истории медаль на чемпионате мира, ожидает долгая неделя с личными заплывами почти каждый день.

Лия Полоски также участвовала в этом же заплыве с результатом 2:13,26 минуты и не прошла в следующий этап.

Курсор также сообщал, что раненые ветераны ЦАХАЛа впервые примут участие в Invictus Games. Несмотря на просьбы о присоединении, Израиль в течение многих лет не приглашался для участия в Играх. «Я рад, что в этом году они присоединятся к нашему сообществу», — заявил Доминик Рейд, генеральный директор Invictus Games Foundation.

Еще напомним, что 15-летний Рон Бек из Хайфы выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по триатлону Специальной Олимпиады в Словакии. Он активно занимался плаванием, капоэйрой и спортом с 11 лет, когда играл в детской лиге «Маккаби Хайфа». Рон тренируется 6 дней в неделю и часто 2-3 раза в день.