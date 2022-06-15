Раненые ветераны ЦАХАЛа впервые примут участие в Invictus Games

Несмотря на просьбы о присоединении, Израиль в течение многих лет не приглашался для участия в Играх. «Я рад, что в этом году они присоединятся к нашему сообществу», — заявил Доминик Рейд, генеральный директор Invictus Games Foundation

Израиль впервые направит делегацию военных ветеранов для участия в британских Играх непобежденных в следующем году в Дюссельдорфе, объявила организация во вторник.

Игры, которые впервые были проведены в 2014 году и основаны принцем Гарри, являются международным спортивным мероприятием для раненых и больных военнослужащих или ветеранов вооруженных сил. Несмотря на просьбы о присоединении, Израиль в течение многих лет не приглашался для участия в турнире.

«Израиль давно уважает силу спорта в восстановлении, и я рад, что в этом году они присоединятся к нашему более широкому сообществу», — заявил Доминик Рейд, генеральный директор Invictus Games Foundation, в своем заявлении.

Ходили слухи, что Израиль собирается присоединиться к Играм непобежденных в 2020 году, что вызвало шквал противодействия со стороны пропалестинских активистов. Из-за вспышки пандемии коронавируса эти игры были отменены, что сделало вопрос спорным. Семнадцать стран участвовали в последний раз, когда игры проводились в 2017 году.

«Мы были очень рады, что нас пригласили принять участие в Invictus Games Dusseldorf 2023. Участие в сообществе Invictus предоставит больше возможностей для выздоровления ветеранам, получившим ранения или заболевшим во время службы. В Израиле мы многое узнали о важности физической активности как положительного катализатора выздоровления и реабилитации», — сказал Лимор Луриа, начальник отдела реабилитации Министерства обороны.

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