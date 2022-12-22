Израильский тренер Грант возглавил новую сборную

Израильский тренер Авраам Грант, возглавлявший «Челси» и сборную Израиля, заменил на посту главного тренера сборной Замбии Алешу Асановича.

Об этом сообщает Zambia Football.

67-летнего футбольного специалиста представили на пресс-конференции в четверг, 22 декабря. С ним подписан 2-летний контракт с возможностью продления на один год.

«Я очень рад быть здесь. Я думаю, что у Замбии есть потенциал. Я приехал сюда из-за вызова, и я надеюсь, что когда я уйду отсюда, я оглянусь и скажу, что мы проделали хорошую работу и заложили хорошую основу для будущего», — заявил Грант.

Отметим, что Грант родился 6 февраля 1955 года в Петах-Тикве. Семья его отца в начале Второй Мировой войны переехала из-под Варшавы в восточную Польшу, в Белосток, откуда ее депортировали в одно из поселений ГУЛага в Коми (СССР). В 1941 году 13-летний Меер Гранат (изначальный вариант фамилии), отец Авраама, остался сиротой.

Его родители Абрам Эрцелевич Гранат и Руда Гранат умерли, потому что не справились с тяжелыми условиями жизни и работы. Вместе с ними умерли две сестры Меера. Другие дети в семье Гранатов считаются погибшими, пропавшими без вести или теми, кто смог скрыться от войны. После этого они оказались в США и Канаде.

Меер Гранат в 1944 году перебрался в Украину, а в 1947 году приехал в Израиль, где его супругой стала еврейка-беженка из Ирака Ализе Нисан. Его сын, футбольный тренер Авраам Грант, женат на израильской актрисе и телеведущей. У них двое детей.

За свою продолжительную карьеру Грант тренировал Хапоэль Петах-Тиква, Маккаби Тель-Авив, Хапоэль Хайфа, Маккаби Тель-Авив, Маккаби Хайфа, сборную Израиля, Челси, Портсмут, Вест Хэм Юнайтед, Партизан, сборную Ганы и Норт-Ист Юнайтед.

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