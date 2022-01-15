Израильско-российский теннисист Аслан Карацев выиграл турнир в Сиднее

Титул турнира в Сиднее стал для Аслана третьим в карьере в одиночном разряде.

20-й номер мирового рейтинга Аслан Карацев в субботу показал мастер-класс, одолев Энди Маррея в финале Sydney Classic и дав понять, что намерен еще раз пробиться на Открытый чемпионат Австралии.

Об этом пишет Times Of Israel.

Карацев выиграл со счетом 6-3, 6-3 за 1 час и 31 минуту, сделав 29 виннерсов в практически безупречной игре.

«Благодаря моей команде мы делаем потрясающую работу», — сказал Карацев во время вручения наград.

Ранее Курсор писал о том, что известный теннисист Джокович признался в нарушении самоизоляции. Джокович заявил, что узнал о положительном ПЦР-тесте, уже посетив мероприятие. При этом, зная результат теста, он отправился на интервью. Ложные сведения в формуляре при въезде в Австралию он назвал ошибкой.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что популярный теннисист не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии без прививки от COVID-19. Известного сербского теннисиста не пустили на спортивное мероприятие, несмотря на предварительные договоренности.

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