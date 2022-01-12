Известный теннисист Джокович признался в нарушении самоизоляции

Джокович заявил, что узнал о положительном ПЦР-тесте, уже посетив мероприятие. При этом, зная результат теста, он отправился на интервью. Ложные сведения в формуляре при въезде в Австралию он назвал ошибкой.

Сербский теннисист Новак Джокович в среду, 12 января, впервые сам прокомментировал утверждения о том, что он сообщил ложные сведения австралийским властям и посетил у себя на родине ряд публичных мероприятий, будучи зараженным вирусом COVID-19. Спортсмен рассказал, что 14 декабря 2021 года присутствовал на баскетбольном матче, после которого у некоторых посетителей был выявлен возбудитель COVID-19.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Deutsche Welle».

Двумя днями позднее он сдал экспресс-тест на коронавирус, показавший отрицательный результат, и ПЦР-тест. Этот анализ оказался положительным, однако Джокович утверждает, что узнал результат лишь 17 декабря, после посещения мероприятия для теннисистов-юниоров в Белграде. Теннисист объяснил, что не испытывал недомогания, а симптомы заболевания отсутствовали.

При этом на следующий день после подтверждения положительного результата Джокович дал интервью французской спортивной газете L’Equipe и поучаствовал в фотосьемке для издания. В оправдание своего поступка спортсмен заявил, что не хотел подводить журналиста. По словам первой ракетки мира, он соблюдал правила социального дистанцирования и был в защитной маске. Джокович признал, что допустил ошибку и должен был перенести интервью.

Кроме того, теннисист прокомментировал ложные сведения в своем въездном формуляре, поданном австралийским властям. Спортсмен объяснил инцидент «ошибкой персонала» и указал, что его представители уже передали дополнительные сведения правительству Австралии.

Напомним, ранее курсор писал о том, что популярный теннисист не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии без прививки от COVID-19.

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