Известный баскетболист побил «вечный» рекорд НБА

10:38, Сегодня
Спорт
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Фото: Pixabay

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс смог побить — «вечный» рекорд НБА и завоевал титул лучшего бомбардира в истории НБА. ЛеБрон побил рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара.

Об этом сообщают американские СМИ.

Это произошло минувшей ночью во время поединка с Оклахомой. ЛеБрон провел еще один результативный матч и набрал 38 очков. 36-е очко оказалось рекордным. За 10,9 секунд до конца третьей четверти ЛеБрон набрла 38 388 очков за карьеру.

За всю историю НБА только семь баскетболистов набирали более 30 тысяч очков в своей карьере. ЛеБрон пока не собирается завершать карьеру и может набрать еще больше очков.

Список самых результативных игроков в истории НБА:

  1. ЛеБрон Джеймс 38,390
  2. Карим Абдул-Джаббар 38,387
  3. Карл Мэлоун 36,928
  4. Коби Брайант 33,643
  5. Майкл Джордан 32,292
  6. Дирк Новицки 31,560
  7. Вилт Чемберлейн 31,419
  8. Шакил О’Нил 28,596
  9. Кармело Энтони 28,289
  10. Мозес Мелоун 27,409

Ранее Курсор писал, что еврейский миллиардер покупает две баскетбольные команды из NBA и WNBA. Цена сделки является самой большой в истории баскетбола.

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