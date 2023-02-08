Известный баскетболист побил «вечный» рекорд НБА

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс смог побить — «вечный» рекорд НБА и завоевал титул лучшего бомбардира в истории НБА. ЛеБрон побил рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара.

Об этом сообщают американские СМИ.

Это произошло минувшей ночью во время поединка с Оклахомой. ЛеБрон провел еще один результативный матч и набрал 38 очков. 36-е очко оказалось рекордным. За 10,9 секунд до конца третьей четверти ЛеБрон набрла 38 388 очков за карьеру.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

За всю историю НБА только семь баскетболистов набирали более 30 тысяч очков в своей карьере. ЛеБрон пока не собирается завершать карьеру и может набрать еще больше очков.

Список самых результативных игроков в истории НБА:

ЛеБрон Джеймс 38,390 Карим Абдул-Джаббар 38,387 Карл Мэлоун 36,928 Коби Брайант 33,643 Майкл Джордан 32,292 Дирк Новицки 31,560 Вилт Чемберлейн 31,419 Шакил О’Нил 28,596 Кармело Энтони 28,289 Мозес Мелоун 27,409

Ранее Курсор писал, что еврейский миллиардер покупает две баскетбольные команды из NBA и WNBA. Цена сделки является самой большой в истории баскетбола.