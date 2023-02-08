Известный баскетболист побил «вечный» рекорд НБА

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс смог побить — «вечный» рекорд НБА и завоевал титул лучшего бомбардира в истории НБА. ЛеБрон побил рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара.
Об этом сообщают американские СМИ.
Это произошло минувшей ночью во время поединка с Оклахомой. ЛеБрон провел еще один результативный матч и набрал 38 очков. 36-е очко оказалось рекордным. За 10,9 секунд до конца третьей четверти ЛеБрон набрла 38 388 очков за карьеру.
За всю историю НБА только семь баскетболистов набирали более 30 тысяч очков в своей карьере. ЛеБрон пока не собирается завершать карьеру и может набрать еще больше очков.
Список самых результативных игроков в истории НБА:
- ЛеБрон Джеймс 38,390
- Карим Абдул-Джаббар 38,387
- Карл Мэлоун 36,928
- Коби Брайант 33,643
- Майкл Джордан 32,292
- Дирк Новицки 31,560
- Вилт Чемберлейн 31,419
- Шакил О’Нил 28,596
- Кармело Энтони 28,289
- Мозес Мелоун 27,409
Ранее Курсор писал, что еврейский миллиардер покупает две баскетбольные команды из NBA и WNBA. Цена сделки является самой большой в истории баскетбола.