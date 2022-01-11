Финские ученые создали специальную молекулу для защиты от COVID-19

Новый метод может обеспечить человека гарантированной защитой на восемь часов.

Ученые из Университета Хельсинки заявили, что они закончили разработку молекулы, которая защищает организм от коронавируса на протяжении восьми часов. Ее можно использовать в формате назального спрея.

Об этом сообщает сайт университета.

Молекула называется TriSb92. При ее применении человек получает так называемую «биологическую маску». Однако ей еще предстоит пройти клинические испытания.

Ученые заявили, что молекула может защитить организм даже при высоком риске проникновения инфекции.

Как рассказала один из авторов исследования Анна Мякеля, препарат с молекулой не дал коронавирусу проникнуть в организм подопытных мышей во время экспериментов.

Ранее редакция Курсора сообщала, что назван опасный симптом омикрона, на который многие не обращают внимания.

Кроме того, мы писали, что врач назвал самый опасный симптом коронавируса-мутанта.

Еще напомним, что врачи назвали симптом коронавируса, который говорит о скорой смерти. У больных коронавирусом наблюдается такой симптом, как посинение кожи. Об этом заявил вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев. По его словам, нарушения оксигенации крови, работы легких и их отек — частый признак коронавируса. Такое явление наблюдается при тяжелом течении заболевания.

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