Известный тренер дал прогноз на бой Усик — Джошуа

Американский тренер Тедди Атлас сравнил украинского боксера Александра Усика с легендарным Эвандером Холифилдом — украинец, как и американец, перешел в супертяжелый вес.

Авторитетный американский тренер Тедди Атлас поделился своим мнением о втором бое между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Атлас сравнил украинского боксера с легендарным Холифилдом.

«Усик победит. Я не могу выступить против Александра. Как я могу пойти против него, если нет причин? Усик был непобежденным чемпионом мира в крузервейте, объединил все титулы и является лучшим крузервейтером в истории, за исключением Холифилда».

«Усик — золотой олимпийский медалист, он не знает, как проигрывать. Александр выходит на ринг и одерживает победу над более крупным бойцом. Прямо как Холифилд, который перешел из тяжелого веса в супертяжелый, чтобы сразиться с Бастером Дагласом».

Напомним, что реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.