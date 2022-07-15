Кристиан Эриксен подписал контракт с Манчестер Юнайтед: озвучены сроки

«Манчестер Юнайтед» объявил сегодня в пятницу о подписании трехлетнего контракта с Кристианом Эриксеном.
Датский футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
В официальном заявлении команды говорится, что «Манчестер Юнайтед» связал Эриксена трехлетним контрактом, что означает, что датский полузащитник будет на «Олд Траффорд» до 2025 года.
«Манчестер Юнайтед» — особенный клуб, и мне не терпится начать, — сказал Эриксен после того, как официально стал игроком «Красных дьяволов», как сообщается на официальном сайте «Манчестер Юнайтед». — Я один из тех, кому повезло играть на «Олд Траффорд», но делать это в этой красной футболке «Юнайтед» будет еще лучше», — добавил Эриксен.
До Эриксена в форме «Манчестер Юнайтед» играло пять датских футболистов.
Петер Шмейхель, выступавший за «Манчестер Юнайтед» в 1991–1999 годах, стал датским игроком с наибольшим количеством матчей за «красных дьяволов» — 383 игры.
Ранее редакция нашего сайта писала, что дзюдоист из Ливана бойкотировал бой с израильтянином. Едва команда Израиля успела успешно выступить в турнире «Большого шлема» в Будапеште, как уже сегодня начала выступление на очередном этапе олимпийской квалификации – Гран-при Загреба.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что пять лучших трансферов из Серии А в Премьер-лигу.
Еще напомним, что Криштиану Роналду получил безумное предложение из Саудовской Аравии.