Кристиан Эриксен подписал контракт с Манчестер Юнайтед: озвучены сроки

Датчанин присоединяется к «красным дьяволам» по трехлетнему контракту. Полузащитник сказал: «Мне выпадала честь много раз играть на «Олд Траффорд», но в красной футболке это будет еще более особенным».

«Манчестер Юнайтед» объявил сегодня в пятницу о подписании трехлетнего контракта с Кристианом Эриксеном.

Датский футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

В официальном заявлении команды говорится, что «Манчестер Юнайтед» связал Эриксена трехлетним контрактом, что означает, что датский полузащитник будет на «Олд Траффорд» до 2025 года.

Christian Eriksen to Manchester United on a free transfer from Brentford.He is on a 3 year deal pic.twitter.com/a4LMxh4XHD — Joyce Kemunto (@joycekemunto99) July 15, 2022

«Манчестер Юнайтед» — особенный клуб, и мне не терпится начать, — сказал Эриксен после того, как официально стал игроком «Красных дьяволов», как сообщается на официальном сайте «Манчестер Юнайтед». — Я один из тех, кому повезло играть на «Олд Траффорд», но делать это в этой красной футболке «Юнайтед» будет еще лучше», — добавил Эриксен.

До Эриксена в форме «Манчестер Юнайтед» играло пять датских футболистов.

Петер Шмейхель, выступавший за «Манчестер Юнайтед» в 1991–1999 годах, стал датским игроком с наибольшим количеством матчей за «красных дьяволов» — 383 игры.

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