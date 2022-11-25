Катар впервые забил на ЧМ-2022 и почти вылетел из турнира

Сборная Катара уступила во втором туре Чемпионата мира-2022 Сенегалу, что существенно уменьшило ее шансы на плей-офф. Поединок состоялся 25 ноября, в пятницу.

Обе команды начали турнир с поражений со счетом 0:2. Этот матч во многом определял шансы на продолжение участия на турнире. В самом начале поединка Катар выглядел более уверенно, чем в матче-открытии.

Однако это не помогло ему открыть счет в матче ‒ первый гол забила именно сборная Сенегала после прострела в штрафную и результативного удара Диа. Первый тайм закончился со счетом 0:1. В самом начале второй половины поединка сенегальцы удвоили свое преимущество после углового, навес с которого успешно замкнул Диедиу.

Тем не менее хозяева мундиаля не сдались и продолжали атаковать. Одна из попыток оказалась удачной ‒ Мунтари пробил головой под штангу.

Это могло подарить интригу этому матчу, но Сенегал быстро «снял» все вопросы, забив свой третий мяч. Таким образом, Катар проиграл и почти потерял шансы выйти в 1/8 финала турнира.

Катарцы смогут побороться за путевку в плей-офф лишь в том случае, если Нидерланды уступят Эквадору, после чего катарцам нужно будет обыграть голландцев, а сенегальцам ‒ проиграть эквадорцам. При этом сценарии сразу у трех сборных будет три очка ‒ у Катара, Нидерландов и Сенегала ‒ и дальнейшего участника 1/8 определят по разнице голов.

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