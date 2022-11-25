Сборная Ирана все-таки спела национальный гимн на чемпионате мира

Зрители и болельщики по-разному отреагировали на исполнение гимна командой: некоторые плакали, а другие освистывали игроков.

После того как сборная Ирана несколько дней хранила молчание и отказалась петь гимн своей страны, игроки сборной в пятницу наконец исполнили национальный гимн перед матчем чемпионата мира по футболу против Уэльса в Катаре.

Отказ игроков был связан с поддержкой антиправительственных протестов в Иране.

Когда гимн начал звучать, толпа на стадионе разразилась громкими криками и освистыванием.

Некоторые игроки закрывали глаза во время пения, другие едва бормотали слова.

Тем не мене присутствующие сочувствовали игрокам, которые столкнулись с невыносимым давлением из-за их протестов на матче открытия.

Иранских болельщиков можно было увидеть плачущими на трибунах во время исполнения гимна.

After last time: Iran national team sings the national anthem in their world cup match pic.twitter.com/zOOh7dfY4E — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 25, 2022

В преддверии игры проправительственные фанаты преследовали антиправительственных болельщиков у стадиона в Катаре.

Ранее Курсор писал, что футболисты сборной Ирана отказались исполнять национальный гимн перед матчем ЧМ-2022. Иранские футболисты красноречиво промолчали, чтобы выразить свою солидарность и поддержку народного протеста против правительства страны.

Как сообщал Курсор, Катар запретил продавать или предлагать приготовленную кошерную еду посетителям чемпионата мира по футболу. Источники в еврейских организациях сообщили, что Катар нарушил еще одно обещание разрешить еврейские молебны в Дохе во время игр, заявив, что не может обеспечить этот вид деятельности, а затем полностью запретил его.