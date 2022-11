Сборная Ирана все-таки спела национальный гимн на чемпионате мира

После того как сборная Ирана несколько дней хранила молчание и отказалась петь гимн своей страны, игроки сборной в пятницу наконец исполнили национальный гимн перед матчем чемпионата мира по футболу против Уэльса в Катаре.

Отказ игроков был связан с поддержкой антиправительственных протестов в Иране.

Когда гимн начал звучать, толпа на стадионе разразилась громкими криками и освистыванием.

Некоторые игроки закрывали глаза во время пения, другие едва бормотали слова.

Тем не мене присутствующие сочувствовали игрокам, которые столкнулись с невыносимым давлением из-за их протестов на матче открытия.

Иранских болельщиков можно было увидеть плачущими на трибунах во время исполнения гимна.

After last time: Iran national team sings the national anthem in their world cup match pic.twitter.com/zOOh7dfY4E

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 25, 2022