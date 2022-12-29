«Король футбола» Пеле умер

82-летний Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордные три чемпионата мира и ставший одним из самых влиятельных спортивных деятелей XX века, скончался в четверг, 29 декабря.

Об этом сообщает AP News.

Бывший спортсмен лечился от рака толстой кишки с 2021 года. Последний месяц он находился в больнице с множественными недугами. Его агент Джо Фрага подтвердил его смерть.

В медицинском центре, куда он был госпитализирован в течение последнего месяца, сообщили, что он умер от полиорганной недостаточности в результате рака.

«Все, чем мы являемся, — это благодаря тебе. Мы бесконечно тебя любим. Покойся с миром», ‒ написала его дочь Кели Насименто.

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