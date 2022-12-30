«Король изменил все»: звезды современного футбола почтили память Пеле

Легенда мирового футбола, величайший игрок всех времен и народов, Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82-х лет после долгой и тяжелой борьбы с раком.

Дань уважения покойной легенде футбола и его памяти отдали современные футбольные знаменитости.

Бразильский нападающий Неймар сказал: «Король» Пеле «изменил все».

Он написал пост в Instagram, посвященный Пеле. «До Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все. Он превратил футбол в искусство, в развлечение. Он дал право голоса бедным, чернокожим. Он сделал Бразилию заметной. Футбол и Бразилия подняли свой статус благодаря королю! Он ушел, но его магия останется».

Нападающий сборной Франции и напарник Неймара по команде ПСЖ Килиан Мбаппе также назвал Пеле королем футбола: «Его наследие никогда не будет забыто».

Криштиану Роналду сказал: «Простое прощание с вечным королем Пеле никогда не будет достаточным, чтобы выразить боль, которая сейчас охватывает весь футбольный мир. Забота, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной в каждый момент, который мы разделяли, даже когда мы были в разлуке. Память о нем навсегда останется в каждом из нас, кто любит футбол».

Президент мирового футбольного руководящего органа ФИФА Джанни Инфантино сказал, что он «убит горем» в «поистине трагический день для футбола», и назвал Пеле «спортсменом века».

Пеле побил мировой рекорд, забив 1281 гол в 1363 матчах за 21-летнюю карьеру, в том числе 77 голов в 92 матчах за свою страну.

Он единственный игрок, который трижды выигрывал чемпионат мира, поднимая трофей в 1958, 1962 и 1970 годах, Пеле был назван ФИФА Игроком века в 2000 году.

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