Криштиану Роналду грозит штраф и дисквалификация в Премьер-лиге

Форварда сборной Португалии Криштиану Роналду могут оштрафовать за нападение на подростка. После матча между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» он ударил фаната по руке, из-за чего у несовершеннолетнего выпал телефон.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» эмоционально отреагировал на желание школьника сделать с ним селфи. Федерация футбола Англии обвинила Криштиану Роналду в «импульсивном или неадекватном» поведении.

Об этом сообщает 25 сентября rmf24.

Инцидент произошел 9 апреля после поражения «красных дьяволов» на выезде с «Эвертоном» со счетом 0:1. После окончания матча появилось видео, на котором Роналду на обратном пути в раздевалку ударил подростка по руке, из-за чего у него выпал телефон. Мать мальчика сообщила, что у него были синяки на руке и разбился экран смартфона.

В тот же вечер 37-летний футболист опубликовал в Instagram извинения. Он отметил, что был слишком эмоционален: «в такие трудные моменты, как этот, никогда не бывает легко справиться с эмоциями. Тем не менее, мы всегда должны проявлять уважение, терпение и подавать пример всем молодым людям, которые любят эту прекрасную игру».

В официальном заявлении Английской федерации футбола резко отреагировали на событие. Чиновники отметили, что поведение нападающего после финального свистка было неуместным и/или агрессивным.

Роналду может быть дисквалифицирован на один или несколько матчей Премьер-лиги. Клуб из Манчестера клуб «принял к сведению» решение федерации. Менеджмент поддержит футболиста в его ответе на это обвинение.

Ранее «Курсор» сообщал, что в сети показали видеозаписи, опровергающие слухи о «токсичном» поведении Роналду в «Манчестер Юнайтед». Форварда разозлили именно те сообщения СМИ, в которых говорилось, что ему «надоели» его товарищи по команде, и что он «токсично» ведет себя по отношению к английскому клубу. Фанаты активно распространяют эти видео в сети, говоря, что после них сложно верить в слухи о том, что Роналду ведет себя негативно.