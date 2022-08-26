В сети показали видеозаписи, опровергающие слухи о «токсичном» поведении Роналду в Манчестер Юнайтед

Новые видео, сделанные перед матчем «МЮ» против «Ливерпуля», показывают, что Роналду проявлял поддержку товарищам по клубу и подбадривал — и это несмотря на то, что его не поставили в стартовый состав.

Фанаты активно распространяют эти видео в сети, говоря, что после них сложно верить в слухи о том, что Роналду «токсичен» по отношению к команде.

Тем временем пятикратному обладателю «Золотого мяча» приходится привыкать к тому, что в этом сезоне он редко будет играть в стартовом составе, поскольку из первых трех игр «Юнайтед» он попал в стартовый состав только один раз.