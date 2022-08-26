В сети показали видеозаписи, опровергающие слухи о «токсичном» поведении Роналду в Манчестер Юнайтед

Согласно сообщениям СМИ, Роналду пытался покинуть «Юнайтед» все лето. 37-летний игрок намекнул недавно в Instagram, что большинство заголовков о нем с июня были ложью, однако информация о том, что он хочет покинуть «Олд Траффорд», вряд ли является неправдой.
Кажется более вероятным, что нападающего разозлили именно те сообщения СМИ, в которых говорилось, что ему «надоели» его товарищи по команде, и что он «токсично» ведет себя по отношению к клубу.
Новые видео, сделанные перед матчем «МЮ» против «Ливерпуля», показывают, что Роналду проявлял поддержку товарищам по клубу и подбадривал — и это несмотря на то, что его не поставили в стартовый состав.
Фанаты активно распространяют эти видео в сети, говоря, что после них сложно верить в слухи о том, что Роналду «токсичен» по отношению к команде.
Тем временем пятикратному обладателю «Золотого мяча» приходится привыкать к тому, что в этом сезоне он редко будет играть в стартовом составе, поскольку из первых трех игр «Юнайтед» он попал в стартовый состав только один раз.
После игры против «Брентфорда», которая опустила команду на дно лиги, Роналду отказался хлопать в ладоши или обмениваться рукопожатием с Эриком тен Хагом. Возможно, поэтому некоторые критикуют его отношение к клубу.
Напомним, что Андер Эррера покинет «Пари Сен-Жермен», поскольку команда Лиги 1 расторгла его контракт на два года раньше.
Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.