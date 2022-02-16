Криштиану Роналду прервал худшую серию без голов за 13 лет

Криштиану Роналду прервал худшую серию без голов за 13 лет и отметился своим первым голом в 2022 году. Таким образом, португалец забивает 21 календарный год подряд.

Криштиану Роналду завершил свою шестиматчевую «сухую серию» сенсационным стилем, когда «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» с 10 игроками на «Олд Траффорд» и вернулся в четверку лучших в Премьер-лиге.

Бруно Фернандеш добавил секунду, когда «Юнайтед» прорвался из глубины своей половины поля на последней минуте компенсированного времени.

Роналду забил на шестой минуте второго тайма. Португалец поймал передачу Скотта МакТоминея, прежде чем обойти защиту «Брайтона» и, почти без подтяжки, нанес удар ниже статичного Роберта Санчеса.

Три минуты спустя защитник «Брайтона» Льюис Данк был удален с поля после того, как система VAR отправила рефери Питера Бэнкса проверить фол защитника на Энтони Эланге.

Кроме того, Фернандеш упустил блестящий шанс, когда ему не удалось пройти Санчеса.

Это означало, что «Юнайтед» вздохнул с облегчением, когда удар Якуба Модера из угла штрафной отскочил от перекладины, а Давид де Хеа был побежден.

«Брайтон» все еще пытался что-то спасти от поединка, когда Фернандеш нанес финальный удар.

Как ранее писал Курсор, статуя Роналду оскорбила жителей Индии.

Также Курсор сообщал, что мошенница обокрала Криштиану Роналду почти на 300 тыс евро.

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