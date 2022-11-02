Лига чемпионов: Шахтер после разгрома вылетел в Лигу Европы

Донецкий «Шахтер» в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 против немецкого РБ «Лейпциг» проиграл со счетом 0:4.

Счет в поединке был открыт уже на 10-й минуте Нкунку, добившим мяч в ворота после удара Вернера. Украинская команда пыталась сравнять счет, но безуспешно, несмотря на большое количество попыток.

Второй тайм мог изменить ситуацию для «Шахтера», но уже спустя 5 минут игрового времени, на 50-й минуте, надежда на интригу начала угасать после второго гола «Лейпцига» – преимущество удвоил Силва.

Уже на 62-й минуте счет стал разгромным после результативного удара Собослая, а финальным «аккордом» стал гол Ольмо, забитый на 68-й минуте матча. Таким образом, финальный поединок группового этапа закончился для украинской команды разгромным счётом 0:4.

Таким образом, «Шахтеру» не удалось пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов и теперь ему предстоит показать свой класс в Лиге Европы. Параллельно свой матч провели «Реал Мадрид» и «Селтик», где первые тоже победили с разницей в 4 мяча – финальный счёт 5:1.

Также «Курсор» сообщал, что Месси может вскоре сменить клуб.