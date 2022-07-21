Майк Тайсон озадачил заявлением о том, что «совсем скоро» умрет

Странно философски настроенный Майк Тайсон заявил в подкасте, что ему осталось жить совсем недолго.

Задумчивый Майк Тайсон сделал ряд печальных заявлений в своем недавнем подкасте. Слова Тайсона заставили фанатов опасаться за его состояние здоровья. Об этом сообщает The New York Post.

В своем подкасте «Горячий бокс с Майком Тайсоном» бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе пригласил в качестве гостя терапевта Шона Макфарланда, который специализируется на травмах и зависимости, и сказал ему, что он чувствует, что приближается к смерти.

Boxing legend Mike Tyson says he will "die soon" on his podcast https://t.co/nec4FB2FmT pic.twitter.com/MEUms0x34f — New York Post Sports (@nypostsports) July 20, 2022

«Конечно, мы все однажды умрем», — сказал Тайсон.

«Затем, когда я смотрю в зеркало и вижу эти маленькие пятна на лице, я говорю: «Вау. Это означает, что мой срок годности подходит к концу, очень скоро», — заявил он.

Недавно 56-летний пришел к выводу, что деньги не принесли ему того счастья, на которое он рассчитывал.

«Деньги для меня ничего не значат», — сказал Тайсон.

«Люди думают, что деньги сделают их счастливыми. Это ложное чувство безопасности. Вы думаете, что с вами ничего не может случиться. Вы не верите, что банки могут рухнуть. Вы верите, что вы непобедимы, когда у вас много денег, но это неправда. Вот почему я всегда говорю, что деньги — это ложное чувство безопасности», — отметил Тайсон.

Ранее мы писали, что Майк Тайсон напал на пассажира в самолете.