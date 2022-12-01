Месси установил несколько рекордов и антирекорд на ЧМ-2022

Последний поединок группового раунда чемпионата мира против Польши стал для Месси весьма успешним — знаменитый футболист установил сразу несколько достижений.

Знаменитый нападающий Лионель Месси установил сразу несколько рекордов в матче с командой Польши. Этот матч стал 22-м для нападающего в составе сборной Аргентины на мундиалях. Таким образом, он побил рекорд легендарного Диего Марадоны (21 встреча).

Благодаря победе аргентинцев 2:0 и выходу в 1/8 финала, футболисту удалось продолжить свою невероятную серию. Лионель Месси никогда не выбывал из групповых этапов любого из турниров – как в клубном футболе, так и в международных соревнованиях сборных. Месси всегда преодолевал групповую стадию больших турниров со сборной Аргентины, а в клубном футболе, выступая за Барселону и ПСЖ, каждый сезон выходил в плей-офф Лиги чемпионов.

Впрочем, установил в матче с Польшей Месси и антирекорд. Нападающий не смог реализовать пенальти назначенный в ворота Польши. Таким образом 35-летний аргентинец не смог забить уже свой второй из трех пенальти на чемпионатах мира.