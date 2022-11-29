Сенегал в драматичном матче завоевал путевку в 1/8 финала ЧМ-2022

В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата мира-2022 в Катаре на поле встретились сборные Сенегала и Эквадора, сыгравшие со счетом 1:2.

Матч состоялся во вторник, 29 ноября, в 17:00. Эквадору хватало ничьей для выхода из группы, а Сенегалу – только победа.

Эквадор: Галиндес – Пресиадо, Торрес, Инкапье, Эступиньян – Франко, Груэсо, Кайседо – Плата, Валенсия – Эстрада.

Сенегал: Э. Менди – Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс – Сисс, П. Гуйе – Ндиайе, И. Гуйе, Сарр – Диа

Первый тайм уже приближался к перерыву, но футболисты всё же порадовали болельщиков голом – на 44-й минуте счет в поединке открыл Сарр (Сенегал). Сенегальцам нужно было удержать счет или увеличить преимущество, но их надежды на плей-офф чуть было не разрушил на 67-й минуте Кайседо (Эквадор), нанесший результативный удар.

Однако на этом праздник футбола для фанатов не закончился, потому что спустя несколько метод звездный защитник Кулибали (Сенегал) вывел свою сборную вперед. Этот гол подарил африканской сборной путевку в 1/8 финала ЧМ-2022. Также из группы А вышла сборная Нидерландов.

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