На Олимпийских играх в Пекине установлен первый мировой рекорд

На зимних Олимпийских Играх в Пекине установлен первый мировой рекорд. Он состоялся во время командных соревнований по фигурному катанию — китайский дуэт получил наивысшие оценки.

В короткой программе спортивных пар по фигурному катанию, китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун заработал наивысшее количество баллов за свое выступление — 82.83, что является абсолютным мировым рекордом.

Обладателями предыдущего рекорда были россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые ранее за короткую программу получили 82.36 балла.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в сети показали фото израильских спортсменов на зимних Олимпийских играх.

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. В сети показали фото шести израильских спортсменов, которые будут принимать участие в этом грандиозном мероприятии.

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