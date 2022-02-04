На Олимпийских играх в Пекине установлен первый мировой рекорд

В короткой программе спортивных пар по фигурному катанию, китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун заработал наивысшее количество баллов за свое выступление — 82.83, что является абсолютным мировым рекордом.
Обладателями предыдущего рекорда были россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые ранее за короткую программу получили 82.36 балла.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в сети показали фото израильских спортсменов на зимних Олимпийских играх.
Сегодня состоялась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. В сети показали фото шести израильских спортсменов, которые будут принимать участие в этом грандиозном мероприятии.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.