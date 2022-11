Носорог прервал футбольный матч

В Индии во время футбольного матча на поле выбежал носорог.

Об этом сообщил Сусанта Нанда, отвечающий за животных в Индии.

На видео можно увидеть, как два человека пытаются во время игры толкнуть маленького детеныша носорога, чтобы убрать его с поля, но без особого успеха.

«Носорог пытается заменить игрока», – пошутил Нанда.

Trying hard to substitute the player pic.twitter.com/dTb3Sbr5Rd

— Susanta Nanda (@susantananda3) November 18, 2022