Носорог прервал футбольный матч

20:05, Сегодня
Спорт, Происшествия
носорог фото
Фото: pixabay.com

Животное попыталось «заменить игрока».

В Индии во время футбольного матча на поле выбежал носорог.

Об этом сообщил Сусанта Нанда, отвечающий за животных в Индии.

На видео можно увидеть, как два человека пытаются во время игры толкнуть маленького детеныша носорога, чтобы убрать его с поля, но без особого успеха.

«Носорог пытается заменить игрока», – пошутил Нанда.

«Курсор» сообщал, что Катар проиграл Эквадору в стартовом матче Чемпионата мира по футболу.

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