Очередная сенсация на ЧМ-2022: Нидерланды не смогли переиграть Эквадор

В рамках второго тура Чемпионата мира-2022 состоялся матч Нидерланды ‒ Эквадор, закончившийся со счетом 1:1. Поединок провели в пятницу, 25 ноября.

Победа в нем гарантировала бы одной из сборных гарантированный выход в плей-офф, но команды упустили свой шанс. Сборная Нидерландов является одним из фаворитов турнира, но продемонстрировали не самую блестящую игру в своем первом матче против Сенегала.

Однако уже с первых минут голландцы показали, что намерены показать свой класс. Так, уже на 6-й минуте вингер «ПСВ» Гакпо (Нидерланды) нанес невероятный удар из-за пределов штрафной и попал в левый угол ворот, открыв счет в матче. Этот гол мог сломить психологически сенегальцев, но нет – под конец первого тайма Первис Эступиньян забил гол, который отменил судья из-за противоречивого офсайда.

Даже после этого сборная Сенегала не отчаялась и уже на 49-й минуте второго тайма сравняла счет – результативным действием отметился лидер команды Эннер Валенсия, подобравший мяч после удара Эступиньяна. Для него этот гол стал уже третьем на турнире, потому что в рамках первого тура он сделал дубль в ворота Катара.

Несмотря на очевидного фаворита, больше моментов было именно у сенегальцев. На 58-й минуте Гонсало Плата попал в штангу. По итогу матч так и закончился – 1:1.

Концовку омрачила травма Валенсии, успевшего стать лучшим бомбардиром турнира. После этого матча Сенегал имеет шансы на выход в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Курсор» сообщал, что Катар впервые забил на ЧМ-2022 и почти вылетел из турнира.