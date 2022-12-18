Отказал Макрону: обладатель Золотого мяча отказал посещать финал ЧМ-2022

16:45, Сегодня
Спорт
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Фото: depositphotos.com

Звезда футбола имеет конфликт с тренером национальной сборной.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил ему посетить финал ЧМ-2022 в Катаре.

Об этом сообщает ESPN.

Макрон планирует посетить матч Франция – Аргентина и хотел это сделать в компании нескольких травмированных игроков сборной Франции, среди которых Поль Погба, Н’Голо Канте и Карим Бензема. Однако последний ему отказал.

Это может быть связано с конфликтом между обладателем Золотого мяча и тренером сборной Дидье Дешамом, который отказался брать на турнир Бензема, который получил травму.

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