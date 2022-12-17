Лука Модрич установил уникальное достижение на футбольном Чемпионате мира-2022

Хорватский полузащитник завоевал со сборной бронзовые медали ЧМ в Катаре и стал автором уникального достижения для полевых игроков.

На момент старта Чемпионата мира по футболу-2022 года в Катаре полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу исполнилось 37 лет. На турнире капитан «клетчатых» провел все семь матчей. При этом в каждой игре он выходил в старте. Таким образом, Модрич стал самым старшим полевым игроком, проведшим семь матчей на чемпионате мира.

Об этом сообщает 24tv.

Отмечается, что среди всех футболистов, принимавших участие в чемпионатах мира, по этому показателю Модрича опережают только два вратаря. Один из них – итальянец Дино Дзофф. В 1982 году он со «Скаудрой адзуррой» выиграл Мундиаль, также отыграв все семь матчей. На момент финала голкиперу было 40 лет и 133 дня.

Спустя восемь лет его опередил англичанин Питер Шилтон. В седьмом матче на ЧМ-1990 ему было 40 лет и 292 дня. Тогда со своей сборной он дошел до матча за третье место, где британцы уступили команде Италии.

Что касается Модрича, то он даже не самый старший игрок на ЧМ-2022. Официально самым старшим был мексиканский вратарь Альфредо Талавера, которому на момент старта турнира исполнилось 40 лет и 63 дня. Однако на турнире он не провел ни одного матча, как и на двух предыдущих Мундиалях.

А вот тем, кто сыграл на ЧМ-2022, есть Атиба Хатчинсон. Капитан сборной Канады первый матч против Бельгии провел в возрасте 39 лет и 288 дней. К слову, в следующем матче он противостоял тому же Модричу.

Как сообщал Курсор, обладателями «бронзовых» медалей Чемпионата мира, который походит к завершению в Катаре, стали футболисты сборной Хорватии. В матче за 3-е место подопечные Златко Далича одолели команду Марокко.

Также Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.