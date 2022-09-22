Разгром на «Хэмпден Парк»: сборная Украины проиграла шотландцам в Лиге наций

Матч между сборной Шотландии по футболу и национальной командой Украины по футболу закончился разгромом. Британцы на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго выиграли со счетом 3:0.

Вышедший на замену Линдон Дайкс сумел дважды отличиться и закрепил жизненно важную победу. Теперь шотландцы обгоняют украинцев в турнирной таблице группы В в Лиге наций.

Первый тайм не сулил ничего плохого для гостей. Развязка для зрителей наступила в концовке встречи. Макгинн на 70-й минуте открыл счет в матче. Он забил 14 голов и отдал еще шесть передач в своих 35 играх за Шотландию под руководством Стива Кларка. Это на 10 больше, чем у любого другого игрока за тот же период времени.

Вскоре Дайкс дважды поразил ворота Трубина на 80-й и 87-й минутах. Он стал первым запасным, забившим дубль за Шотландию после Криса Берка против Болгарии в мае 2006 года.

Шотландия в какой-то мере компенсировала свои в плей-офф чемпионата мира. Победа в Лиге наций над Украиной позволила выйти на первое место в группе B, а также получить неплохие шансы на дальнейшее продвижение. Команда Стива Кларка занимает первое место с преимуществом в два очка за две оставшиеся игры, первой из которых является визит в Ирландию в субботу, перед потенциальным решающим матчем с украинцами в Кракове в следующий вторник.

Тренерский штаб украинцев намерен сделать выводы с поражения и не делает трагедии. У команды есть все шансы для лидерства в группе. Решающий матч между коллективами состоится 27 сентября.

Ранее «Курсор» сообщал, что сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу и не попала на ЧМ-2022. Единственный мяч встречи был забит на 34-й минуте, когда после подачи Гарета Бэйла со штрафного мяч в собственные ворота срезал Андрей Ярмоленко. Это поражение оставило украинскую команду за бортом мирового мундиаля.