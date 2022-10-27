«Решение в сфере разумного суждения»: Лапид высказался о дисквалификации Омара Ацили в сборной Израиля

Премьер-министр заявил, что наблюдать за происходящим для него это «невыносимо».

Об этом он сообщил в эфире 13tv.

Политик отметил, что Футбольная ассоциация категорически отвергла возможность исключения игрока из состава, когда Верховный суд Футбольной ассоциации также рассмотрел ходатайство женских организаций и разъяснил, что «решение руководителей ассоциации не предпринять активные действия, чтобы вмешаться в решения профессионального уровня и заблокировать приглашение Омара Азили в сборную (на основе профессионального). Он порекомендовал следить за событиями.

«Это решение, которое находится глубоко в сфере разумного суждения», – заявил Лапид.

Атзили, звезда «Маккаби Хайфа», в этом месяце был вызван в состав национальной сборной на игры Лиги наций, что вызвало большой резонанс. Баннеры с осуждениям были вывешены возле стадиона в Блумфилде, многие также освистывали его во время матчей, а женские организации выступили против решения временно тренировать Атзили. Он продолжил представлять страну, несмотря на дело футболистов и несовершеннолетних, в котором был замешан.

На этой неделе Верховный суд Футбольной ассоциации объявил, что отныне Омар Ацили будет обязан присутствовать на слушаниях по его делу после ходатайства женского лобби Израиля, которое выступает против его вызова в сборную из-за его участия в дело несовершеннолетних. Заявители выступили против вызова Атзили в сборную на основании кодекса этики. Футбольная ассоциация заявила, что петиция должна быть отклонена, и ее главный аргумент заключается в том, что когда футболист совершал действия, он не был игроком национальной сборной, и поэтому этический кодекс на него не распространяется. Также, исходя из обстоятельств дела, ассоциация решила не вмешиваться в рассмотрение на профессиональном уровне.

Ранее «Курсор» сообщал, что Яир Лапид спел на свадьбе сына.