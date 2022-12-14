Роналду определился со своим будущим в футбольной сборной Португалии — СМИ

Криштиану осознает, что сейчас он находится не в лучшей форме, потому что не проводил предсезонку в составе своего уже бывшего клуба «Манчестер Юнайтед».

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета команды из футбольного Чемпионата мира-2022 решил не завершать международную карьеру.

Об этом сообщает португальское издание Correio de Manha.

Отмечается, что 37-летний футболист считает, что еще может оказаться полезным для сборной, поэтому он не откажется от игры за Португалию, даже если Фернанду Сантуш останется во главе команды.

«Криш осознает, что сейчас он находится не в лучшей форме, потому что не проводил предсезонку в составе «Манчестер Юнайтед», но уверен, что сможет лучше подготовиться к Евро-2024», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, португальцы вылетели от сборной Марокко, которая стала первым полуфиналистом чемпионата мира из Африки. Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме, но так и не помог сборной Португалии. Провал на ЧМ-2022 дался Криштиану тяжело – после матча он не сдержал слез, находясь в подтрибунном помещении.

Всего Роналду сыграл на пяти чемпионатах мира, начиная с 2006 года, и на каждом турнире он отличался голом. Всего он забил 8 мячей в 21 матче на Мундиалях. Ближе всего к награде Криштиану был как раз на своем первом ЧМ, когда Португалия уступила сборной Греции.

Также Курсор информировал о том, что португальский футболист Криштиану Роналду уходит из английского клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили в пресс-службе «манкунианцев».

«Криштиану Роналду должен немедленно покинуть «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию. Клуб благодарит его за огромный вклад в два периода на «Олд Траффорд», – сказано в заявлении.