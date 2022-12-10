Африканская команда впервые в истории вышла в полуфинал Чемпионата мира по футболу

Мундиаль, проходящий в Катаре, выходит на завершающую стадию. Сегодня поздно вечером станет известен полный состав квартета лучших команд планеты.

Третьим полуфиналистом футбольного Чемпионата мира по футболу, продолжающегося в Катаре, стала сборная Марокко.

В матче 1/4 финала подопечные Валида Реграги сенсационно переиграли одних из фаворитов Мундиаля, команду Португалии.

В концовке первого тайма форвард африканцев Юссеф Эн-Несири вывел свою сборную вперед. Несмотря на все усилия португальцев, команда Марокко смогла удержать победный счет — 1:0.

Таким образом, марокканцы стали первой африканской командой, которая вышла в полуфинал Чемпионата мира по футболу. Теперь африканская команда ждет своего соперника по полуфиналу, который определится в матче Франция-Англия, который начнется сегодня в 21:00.

Как сообщал Курсор. накануне сборная Аргентины обыграла Нидерланды по пенальти и вышла в полуфинал футбольного Чемпионата мира.

До этого сборная Хорватии стала первой командой, обеспечившей себе выход в стадию полуфинала Чемпионата мира по футболу, продолжающегося на полях Катара. В матче 1/4 финала команда Златко Далича одолела бразильцев.

Как сообщал Курсор, за первые две недели чемпионата мира по футболу в Катар прибыло более 765 тысяч туристов. При этом Катар ожидает увеличения числа гостей. По прогнозам организаторов Мундиаля, до завершения чемпионата мира по футболу страну посетят около 1,2 миллиона человек.

Также Курсор информировал о том, что во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре запрещена продажа алкоголя на стадионах. Это изменение, принятое «в последнюю минуту», вызвало у некоторых болельщиков вопросы о способности принимающей страны выполнить обещания, данные накануне Мундиаля.

Соответствующее объявление было сделано за два дня до старта Чемпионата мира-2022, который впервые проходит в консервативной мусульманской стране со строгим контролем над алкоголем, употребление которого запрещено в общественных местах.

Также Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.