Сборная Аргентины по футболу оконфузилась из-за выражения на иврите

Аккаунт южноамериканской страны в социальных сетях неудачно объявил о выходе в финал чемпионата мира.

Когда футбольная команда Аргентины вышла в финал ЧМ-2022 во вторник вечером, официальный аккаунт страны оконфузился с переводом в Google Translate, когда опубликовал информацию о победе команды в Твиттере.

Так, менеджеры аккаунта написали фразу «Мы финалисты» на нескольких языках, однако с ивритом что-то пошло не так, и написанная в твите фраза на иврите переводится как «Мы закончили», а не как «Мы финалисты», что, по-видимому, не входило в их намерения.

Сборная Израиля не участвовала в чемпионатах мира с 1970 года.

Лионель Месси привел свою команду к комфортной победе над Хорватией со счетом 3:0, обеспечив себе место в финале чемпионата мира.

Франция и Марокко встретятся в среду вечером во втором полуфинале, а победитель этой игры встретится с Аргентиной в воскресенье вечером в финальной битве турнира.

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