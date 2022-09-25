Сборная Израиля на последних минутах вырвала победу над Албанией и вышла в высший дивизион А Лиги Наций

Сборная Израиля по футболу обыграла Албанию со счетом 2:1 и обеспечила себе место в дивизионе А Лиги Наций. Голы Шона Вайсмана и Тая Барибо помогли одержать хозяевам важную победу.

Это позволило национальной команде обеспечить первое место в группе 2 Лиги В. Матч состоялся 24 сентября на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве.

Относительно спокойный первый тайм все же принес гол. Длинная передача полузащитника Габи Каниховского позволила Шону Вайсману забить первый мяч Израиля всего за одну минуту до начала второго тайма. Албанская команда сопротивлялась, поскольку была не намерена сдаваться. На 88-й минуте Мирто Узуни забил гол, счет сравнялся.

Все же хозяевам удалось достичь успеха. В компенсированное время на 92-й минуте Тай Барибо забил второй мяч Израиля, обеспечив победу.

Заняв первое место в группе 2 лиги B с 8 очками, Израиль автоматически попадает в лигу A, а также в плей-офф отборочного турнира УЕФА-2024, который пройдет в Германии. Соревнование организуют в марте 2024 года, определит три финальные команды, которые сыграют в финальном турнире Евро-2024 на немецких стадионах. Для Израиля это грандиозный успех, поскольку ранее футбольная национальная команда не выступала в дивизионе А международного соревнования.

Примечательно, что Албания могла занять первое место, но для этого им необходимо было набрать шесть очков из шести. Победа над Израилем вывела бы их на второе место, а оттуда еще одна победа над Исландией позволила бы им быстро взобраться на первую позицию турнирной таблицы.

Ранее «Курсор» сообщал, что сборная Израиля по футболу сыграла в результативную ничью с Исландией. Такой результат позволил убрать одного из основных конкурентов в борьбе за лидерство. Исландцы так и не смогли достичь стабильных показателей, утратив шансы на дальнейшие перспективы по выходу из группы.