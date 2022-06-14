Лига наций: сборная Израиля по футболу сыграла в результативную ничью с Исландией

Израиль и Исландия сыграли вничью 2:2, разделив очки в матче Лиги наций УЕФА. Израильтяне занимают первое место в своей группе с 5 очками и до сих пор ни разу не проиграли.

Во время вчерашнего матча Лиги наций в Исландии хозяева быстро повели в счете благодаря удару головой Йона Дагура Торстейнссона, но автогол Исландии после удара Рамзи Сафури помог Израилю выйти вперед при счете 1:1.

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Торир Йоханн Хельгасон подарил преимущество Исландии, сделав счет 2:1 после того, как воспользовался ошибкой израильской защиты, но Дор Перец вскоре также забил гол и заработал очко для команды Алона Хазана.

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«У нас были шансы решить исход игры, как и у них, — сказал тренер сборной Израиля Алон Хазан после игры. — Результат отразил матч, и мы играли смело, допустив несколько ошибок. Есть вещи, которые нам нужно улучшить. Мы плохо начали игру, но что было хорошо, так это то, что мы смогли проснуться. Мы больше не хотим оказаться в такой ситуации, но со временем мы исправимся».

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«Мы хотели победить, но ничья — это хороший результат, — отметил Манор Соломон. — Мы пропускали голы, которых не должны были, но во втором тайме мы все прессинговали намного лучше, и ничья 2:2 — хороший результат. Мы смогли вернуться в игру».

Ранее Курсор писал, что в гостевом матче Лиги наций наша команда одержала верх над своими албанскими визави со счетом 2:1. Оба гола в ворота хозяев поля забил Манор Соломон.