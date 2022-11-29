Протестующий выбежал на поле ЧМ с флагом ЛГБТ и призывом спасти Украину

В понедельник протестующий выбежал на поле с радужным флагом и в синей футболке Супермена с надписью «СПАСИТЕ УКРАИНУ» спереди и «УВАЖЕНИЕ К ИРАНСКОЙ ЖЕНЩИНЕ» на спине во время матча чемпионата мира между Португалией и Уругваем.
Мужчина находился на поле около 30 секунд во второй половине игры, прежде чем его схватила и увела охрана.
Протестующего увели через туннель. Не сразу стало ясно, предъявлялись ли этому человеку какие-либо обвинения или он был задержан полицией.
Известно, что Марио был в Украине после российского вторжения и занимался там волонтерством. Он даже сделал себе татуировку украинского герба на руке.
Тьерри Де Бакер, представитель ФИФА по связям со СМИ, сказал Associated Press, что «понятия не имеет», что случилось с протестующим. Местные катарские организаторы отказались от комментариев.
Ранее сообщалось, что семь европейских команд хотели играть с разноцветными повязками «Одна любовь» в поддержку ЛГБТК, но ФИФА запретила эту инициативу. Поклонники также жаловались, что им не разрешают проносить на стадионы консервативного исламского эмирата предметы радужного цвета, символизирующие права ЛГБТК.
Катарские законы против однополого секса и обращения с ЛГБТ-людьми стали горячими точками в преддверии и в ходе первого чемпионата мира по футбола на Ближнем Востоке. Катар заявил, что приветствует всех, включая фанатов ЛГБТК, но посетители должны уважать культуру страны.
Ранее Курсор писал, что в Брюсселе начались массовые беспорядки после победы Марокко над Бельгией на ЧМ-2022.