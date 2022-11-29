Протестующий выбежал на поле ЧМ с флагом ЛГБТ и призывом спасти Украину

Силовики схватили итальянского активиста Марио Ферри, одетого в синюю футболку Супермена с надписью «Спасти Украину», на поле во время матча Португалия-Уругвай.

В понедельник протестующий выбежал на поле с радужным флагом и в синей футболке Супермена с надписью «СПАСИТЕ УКРАИНУ» спереди и «УВАЖЕНИЕ К ИРАНСКОЙ ЖЕНЩИНЕ» на спине во время матча чемпионата мира между Португалией и Уругваем.

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag. The front of his shirt read 'Save Ukraine' and the back read 'Respect For Iranian Women'. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S — ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2022

Мужчина находился на поле около 30 секунд во второй половине игры, прежде чем его схватила и увела охрана.

World Cup: A protester ran into the game holding a rainbow flag — with a 'Save Ukraine' and 'Respect For Iranian Women' shirt — @OrryLavie pic.twitter.com/s6dIcZLkQz — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 28, 2022

Протестующего увели через туннель. Не сразу стало ясно, предъявлялись ли этому человеку какие-либо обвинения или он был задержан полицией.

Ho appena saputo che Mario Ferri "il Falco" ha fatto invasione di campo con una bandiera color arcobaleno ed una maglia per l'Ucraina e a favore delle donne iraniane. Quest'uomo è un mito, spero non gli capiti nulla di male pic.twitter.com/sHFu7cfBYj — Kaluluista (@JohnDaviesTS) November 28, 2022

Известно, что Марио был в Украине после российского вторжения и занимался там волонтерством. Он даже сделал себе татуировку украинского герба на руке.

Тьерри Де Бакер, представитель ФИФА по связям со СМИ, сказал Associated Press, что «понятия не имеет», что случилось с протестующим. Местные катарские организаторы отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что семь европейских команд хотели играть с разноцветными повязками «Одна любовь» в поддержку ЛГБТК, но ФИФА запретила эту инициативу. Поклонники также жаловались, что им не разрешают проносить на стадионы консервативного исламского эмирата предметы радужного цвета, символизирующие права ЛГБТК.

Катарские законы против однополого секса и обращения с ЛГБТ-людьми стали горячими точками в преддверии и в ходе первого чемпионата мира по футбола на Ближнем Востоке. Катар заявил, что приветствует всех, включая фанатов ЛГБТК, но посетители должны уважать культуру страны.

Ранее Курсор писал, что в Брюсселе начались массовые беспорядки после победы Марокко над Бельгией на ЧМ-2022.