Сенсации на ЧМ-2022: Дания вылетела, Франция проиграла аутсайдеру

Судьбу на Мундиале сразу троих сборных определили всего лишь два гола.

Состоялись два матча третьего тура Чемпионата мира-2022 между Австралией и Данией, а также Тунисом и Францией. Оба поединка начались в 17:00 30 ноября, в среду.

Франция в первых двух матчах обыграла Австралию и Данию, благодаря чему на 99% гарантировала себе лидерство в группе. Этим и объясняется серьезная ротация, на которую пошел главный тренер «Ле Бле» Дидье Дешам.

У Туниса была обратная ситуация, который отобрал очки у датчан, но проиграл австралийцам, что почти лишило сборную шансов на 1/8. Бороться за титул тунисцы могли лишь в случае победы над французами и ничьей в параллельном матче между Австралиец и Данией.

По итогу Тунис сенсационно выполнил свой план на игру и сумел забить мяч на 58-й минуте ‒ голом отметился Хазри, который неожиданным ударом пробил Манданда (Франция). Дешам попытался переломить ход поединка с помощью замен, но тщетно.

Тунисцы сделали всё, чтобы продолжить своё выступление на турнире, но судьба им не благоволила ‒ в параллельном матче Австралия неожиданно обыграла Данию со счетом 1:0.

На протяжении всего матча датчане тотально контролировали мяч, но это не уберегло скандинавскую страну, потому что на 60-й минуте Мэттью Леки (Австралия) забил невероятный гол. Дания попробовала отыграться, потому что в случае проигрыша они бы вылетели из ЧМ-2022, но все попытки были бесполезными.

По итогу австралийцы сенсационно победили и завоевала путевку в 1/8 финала Мундиаля вместе с французами. Итоговая таблица в группе сложилась следующим образом:

Франция ‒ 6 очков

Австралия ‒ 6 очков

Тунис ‒ 4 очка

Дания ‒ 1 очко

«Курсор» сообщал, что Сенегал в драматичном матче прошел в 1/8 финала ЧМ-2022.