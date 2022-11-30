Сенсации на ЧМ-2022: Дания вылетела, Франция проиграла аутсайдеру

Состоялись два матча третьего тура Чемпионата мира-2022 между Австралией и Данией, а также Тунисом и Францией. Оба поединка начались в 17:00 30 ноября, в среду.
Франция в первых двух матчах обыграла Австралию и Данию, благодаря чему на 99% гарантировала себе лидерство в группе. Этим и объясняется серьезная ротация, на которую пошел главный тренер «Ле Бле» Дидье Дешам.
У Туниса была обратная ситуация, который отобрал очки у датчан, но проиграл австралийцам, что почти лишило сборную шансов на 1/8. Бороться за титул тунисцы могли лишь в случае победы над французами и ничьей в параллельном матче между Австралиец и Данией.
По итогу Тунис сенсационно выполнил свой план на игру и сумел забить мяч на 58-й минуте ‒ голом отметился Хазри, который неожиданным ударом пробил Манданда (Франция). Дешам попытался переломить ход поединка с помощью замен, но тщетно.
Тунисцы сделали всё, чтобы продолжить своё выступление на турнире, но судьба им не благоволила ‒ в параллельном матче Австралия неожиданно обыграла Данию со счетом 1:0.
На протяжении всего матча датчане тотально контролировали мяч, но это не уберегло скандинавскую страну, потому что на 60-й минуте Мэттью Леки (Австралия) забил невероятный гол. Дания попробовала отыграться, потому что в случае проигрыша они бы вылетели из ЧМ-2022, но все попытки были бесполезными.
По итогу австралийцы сенсационно победили и завоевала путевку в 1/8 финала Мундиаля вместе с французами. Итоговая таблица в группе сложилась следующим образом:
- Франция ‒ 6 очков
- Австралия ‒ 6 очков
- Тунис ‒ 4 очка
- Дания ‒ 1 очко
«Курсор» сообщал, что Сенегал в драматичном матче прошел в 1/8 финала ЧМ-2022.