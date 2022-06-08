Скончался еврейский чемпион в полулегком весе, призер Олимпиады Исаак Бергер

Бергер родился в 1936 году в британской подмандатной Палестине. Он вырос в хасидской семье в Иерусалиме, а в 1949 году переехал в США, где началась его спортивная карьера.

Оставив в стороне Моисея и Маккавеев, не будет преувеличением назвать Исаака Бергера одним из самых сильных евреев всех времен.

Известный как «Айк», Бергер выиграл три олимпийские медали, два чемпионата мира и восемь национальных чемпионатов США по тяжелой атлетике во время доминирующего периода в 1950-х и 60-х годах.

Бергер умер естественной смертью в субботу в возрасте 85 лет, сообщила его семья Еврейскому телеграфному агентству.

Исаак Бергер первым в истории выжал штангу, вес которой вдвое превышал его собственный.

Isaac Berger is considered one of the best in American weightlifting history https://t.co/BMaRJ6zhje @Weightlifting pic.twitter.com/aU2zccsFLN — HALTEROFILIATE (@halterofiliate1) September 18, 2021

Бергер родился в 1936 году в британской подмандатной Палестине и вырос в хасидской семье в районе Бейт-Исраэль в Иерусалиме. Его отец был раввином.

Бергер и его семья переехали в Соединенные Штаты в 1949 году, а шесть лет спустя он стал гражданином США. Затем пошла его спортивная карьера.

В последующее десятилетие Бергер стал одним из самых титулованных полулегковесов в истории США. Он участвовал в трех Олимпийских играх, выиграв золото в 1956 году и серебро в 1960 и 1964 годах.

Позже Бергер продаст свою золотую медаль с аукциона за несколько тысяч долларов.

One of the strongest Jews in history is selling his Olympic gold medal https://t.co/HEJg8aIArt pic.twitter.com/bH37sy5kn0 — JTA | Jewish news (@JTAnews) October 23, 2017

На Маккабиадских играх его золотую медаль вручил премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, назвавший Бергера «гибор Иегуди» или «могучий еврей».

Он участвовал в шести чемпионатах мира с 1957 по 1964 год, дважды выигрывая золото. Он также выиграл две Панамериканские игры.

Бергер был занесен в Зал славы тяжелой атлетики США в 1965 году и в Международный зал еврейской спортивной славы в 1980 году.

У него остались одна сестра, два брата и 13 племянниц и племянников.

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