Судьбу матча решила серия пенальти: Хорватия победила Японию на ЧМ-2022

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 на поле встретились сборные Хорватии и Японии.

Основное время не позволило выявить победителя этого поединка ‒ матч закончился со счетом 1:1. В силу этого попадание в ¼ финала определила серия пенальти.

Хорваты оказались сильнее японцев и в очередной раз продемонстрировали свой класс, обыграв соперника в «лотерее» со счетом 3:1.

Минамино – не забил, Влашич – реализовал; Митома – не забил, Брозович – реализовал; Асано – реализовал, Левая – не забил; Йосида – не забил, Пашалич – реализовал.

Теперь Хорватия ждет победителя пары Бразилия – Южная Корея, с которым сыграет в ¼.

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